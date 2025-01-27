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Dünya
AA 27.01.2025 18:20

Belçika'da on binlerce öğretmen tasarruf tedbirlerini protesto etti

Belçika'da Fransızca eğitim veren yaklaşık 30 bin öğretmen, hükümetin mesleki eğitim alanındaki tasarruf tedbirlerine karşı protesto düzenledi.

Belçika'da on binlerce öğretmen tasarruf tedbirlerini protesto etti

Belçika'daki bütün işçi sendikalarının çağrısı üzerine Fransızca eğitim veren çok sayıda öğretmen, Brüksel'deki Midi Tren İstasyonu önünde toplandı.

Belçika'nın Valon ve Brüksel Bölge hükümetinin mesleki eğitim alanındaki tasarruf tedbirlerini protesto eden öğretmenler, "Esas olan eğitim", "Eğitimden tasarruf olmaz", "Eğitim geriliyor" yazılı afişler açtı.

Hükümet karşıtı sloganlar atan göstericiler, ana yolları kullanıp tasarruf kararını alan siyasi parti binaları önünden geçerek birkaç kilometre mesafedeki Barricades Meydanı'na kadar yürüdü.

Sendikaların çağrısıyla Fransızca eğitim veren öğretmenler protesto için 2 günlük grev başlattı.

Grev nedeniyle Brüksel ve Valon Bölgeleri'nde yer alan pek çok okulda eğitim yapılamadı.

Öğretmenlerin yürüyüşü nedeniyle Brüksel'in merkezi bölgelerinde trafik büyük ölçüde aksadı.

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