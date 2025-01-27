Tünelde değil, ön safta: Yahya Sinvar

Takvim yaprakları 7 Ekim 2023’ü gösterdiğinde dünya, neredeyse yüzyıldır devam eden İsrail zorbalığına karşı Filistinlilerin büyük bir başkaldırışına şahitlik etti.

Asırlar boyu sükunet ve barışın hakim olduğu tarihi Filistin toprakları Birinci Dünya Savaşı’nın akabinde artan Yahudi göçüyle çatışmaların merkezi haline geldi.

Siyonist Yahudiler, Batı’dan aldıkları şartsız destek ile büyük bir katliama girişti.

1948’de İsrail Devleti ilan edildiğinde milyonlarca Filistinli artık ya büyük bir katliamın kurbanı ya da ata topraklarında yaşamıyordu.

İlerleyen yıllarda başta Mısır olmak üzere Arap devletlerinin karşı koyması ise İsrail’i durdurmaya yetmedi. 1967’de Gazze dahil Filistin topraklarının büyük bölümü işgal atındaydı.

Gazze, Filistinlilerin Nekbe yani Büyük Felaket adını verdikleri 1948’deki ilandan önce küçük bir kasabaydı. Nüfusu azdı. Ancak başta çevre bölgelerden olmak üzere dört bir taraftan zorla sürülen Filistinlilerin yerleştiği bir yer haline geldi. Mülteci kampları zamanla Gazze’yi büyük bir kent haline getirdi.

2005 yılında bu küçük kent Filistin direniş hareketlerinin merkezi konumuna geldi. Şeyh Ahmet Yasin önderliğinde kurulan Hamas, Filistin’in ilk bağımsız parlamento seçimlerini kazandı. Başbakan İsmail Haniyye’ydi.

Tel Aviv, bu durumu kendisi için büyük bir tehdit olarak gördü ve böylece Gazze’nin yıllarca sürecek ablukası başlamış oldu. Öyle ki, 2 milyondan fazla insanın yaşadığı bu kent, dünyanın en büyük açık hava hapishanesi olarak tanımlandı.

[İsrail 15 ay boyunca Gazze'de onlarca katliama imza attı. Fotoğraf: AA]

7 Ekim, Gazze’den dışarıya çıkamayan, sürekli baskı altında tutulan, bombalanan, denizde vurulan bu açık hava hapishanesindeki insanların İsrail’e bir cevabı olarak gelişti.

Baş aktörler Hamas ve Yahya Sinvar’dı.

Büyük bir katliama dönüşen İsrail saldırılarında ana amaç Hamas’ı bitirmekti. Bu hedef doğrudan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından konuldu.

Yahya Sinvar ise katil İsrail ordusunun en çok aradığı kişiydi.

“Gizlenen daha büyüktür”

Katar merkezli Al Jazeera kanalı, 7 Ekim’e ve sonrasında başlayan sürece ışık tutmak için önemli görüntüler ve tanıklıkları ekrana taşıdı.

Bu program, 15 aydır süren ve Batı tarafından hemen satın alınan anlatıyı yalanlıyor. Şehit Yahya Sinvar için üretilen, “İsrailli esirleri yanından ayırmıyor” “Tünellerde saklanıyor” hikayeleri yayımlanan görüntülerle tekzip ediliyor.

Videolarda, Yahya Sinvar Hamas’ın silahlı kolu El-Kassam Tugayları’nı denetliyor, yıkıntılar arasında moral konuşmaları yapıyor.

“Özgürlüğün kızıl bir kapısı vardır, her kanlı el o kapıyı çalar.” Şehit Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar

Görüntüler Sinvar’ın İsrail’e karşı çatışmaları en ön safta takip ettiğini de ortaya çıkarıyor. Tel Sultan Tugayı komutanı Mahmud Hamdan ile birlikte görülen başka bir görüntüde ise Sinvar harita üzerinde çalışmalar yapıyor.

Muhammed Dayf komuta ediyor

Programda, El-Kassam Tugayları'nın ilk kez yayımladığı, "Aksa Tufanı" operasyonunun komuta toplantılarından, uygulama anına kadar planlama aşamalarını ve sonrasını belgeleyen özel görüntüler de yer aldı.

İsrail’in öldürüldüğünü iddia ettiği, yüzünü hala çok kimsenin bilmediği El-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Dayf’ın da harekat odasında ayakta durarak saldırı planının son rötuşlarını yaptığı görülüyor.

"Tarihin akışını değiştirmeliyiz ki, bu aşamada ilk biz olalım ve bayrakların göndere çekildiği Allah'ın günlerinden birini yaşayalım"

Öte yandan Al Jazeera yanınında Hamas’ın askeri yetenekleri de gözler önüne seriliyor. Gazze çevresindeki İsrail üsleri, askeri hareketlilik ve nokta hedeflerin hassasiyetle tespit edildiği anlaşılıyor.

Örneğin halen Hamas’ın elinde esir olan İsrail’in güney tugayı komutanı Asaf Hamami’nin takip edilmesi ve ele geçirilmesi, sorunsuz şekilde gerçekleştiriliyor.

“İsrail Gazze’ye saldıracaktı, önceden öğrendik”

“Gizlenen daha büyüktür” programında ayrıca Kassam Tugayları Genel Askeri Konseyi üyesi ve Gazze Tugayı Komutanı İzzeddin el-Haddad ile özel bir röportaj da yer aldı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, savaşçılarına Gazze Şeridi'ndeki İsrailli tutuklulara iyi davranmaları yönünde talimat verdiğini, ancak İsrail’in sürekli olarak onları öldürmeye çalıştığını söyledi.

Haddad’ın söylediklerinden biri ise oldukça dikkat çekti ve tartışıldı.

“7 Ekim’den önce İsrail’in Gazze’ye saldırmaya hazırlandığını öğrenmiştik. “Düşmanın planı, direniş gruplarının tümünü hedef alacak bir hava saldırısının ardından geniş ve yıkıcı bir kara saldırısı başlatmayı öngörüyordu. Bu istihbaratı önemsedik. Aynı zamanda tüm arabulucularla irtibatımızı sürdürdük ve önleyici saldırı için askeri seçeneğe başvurulması talimatını verdik.”

Bu cümleler hem Hamas’ın yeteneklerine yeni ışık tutuyor hem de İsrail’in planlarını ifşa ediyor.