İsrail'in hedefindeki isim Muhammed ed-Dayf kimdir?

İsrail geçtiğimiz haftalarda Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir binaya saldırı düzenledikten günler sonra, Hamas’ın askeri kanadı İzzettin El-Kassam Tugayları’nın Komutanı Muhammed ed-Dayf’ın hedef alındığını duyurdu.

İsrail’in onlarca yıldır peşinde olduğu Muhammed ed-Dayf’ın öldürülmesi şüphesiz 7 Ekim’den bu yana yaşanan en önemli gelişme olabilirdi. Ancak, İsrail istihbarat servisi Mossad’ın "hayatta kalma konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahip" dediği Muhammed ed-Dayf'ın ölümü hala teyit edilebilmiş değil.

Üstelik iddia Hamas tarafından da yalanlandı.

Muhammed ed-Dayf kimdir?

İsrail’in onlarca yıldır onun peşinde olduğu ve çoğu kimse tarafından Filistin'deki direnişin sembolü olarak tanınan Dayf kimdir?

Hamas’ın silahlı kanadı İzzettin El-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf (Ebu Halid) yirmi yıldan fazla bir süredir belli olmayan bir ses ve görüntüyle yalnızca birkaç kez ortaya çıktı. Hamas’ın üst düzey yetkilileri dışında kimse onu tanımıyor. Başına ödül koyan İsrail de onu yalnızca o karartılmış görüntü ve imajıyla biliyor.

Asıl adı Muhammed Diyab İbrahim el-Mısri olan Dayf, 1965 yılında Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde, Filistinlilerin İsrail’e karşı başlattığı direnişin ortalarında, deyim yerindeyse Filistin'i özgürleştirmek için ilk kurşunların atıldığı bir ortamda dünyaya geldi.

Fakir bir ailede büyüyen Dayf, ailesine destek olmak için eğitimine bir süre ara verdi ancak daha sonra Gazze İslam Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamladı. İleride birlikte Hamas’ın silahlı kanadı İzzzettin El-Kassam Tugayları'nı kuracağı arkadaşlarıyla da bu sırada tanıştığı tahmin ediliyor.

1989 yılında İsrail tarafından tutuklanan Dayf, Hamas'a üye olduğu suçlamasıyla 16 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hayalet komutan

İzzettin El-Kassam Tugayları’nın komutanı iki lakapla anılıyor: Dayf ve Ebu Halid.

Muhammed Dayf’ın tiyatroyu çok sevdiği biliniyor. Hatta üniversite yıllarında kurduğu tiyatro kulübünde sahneye çıktığı da. Emevi ve Abbasi döneminde yaşamış tarihi bir şahsiyet olan “Ebu Halid” rolünü canlandırmasından dolayı bu ünvanla çağrılıyor.

Dayf lakabı ise misafir demek.

Dayf’ın üç fotoğrafı var. Biri çok eski, ikincisi maskeli, üçüncüsü de gölgesinin fotoğrafı. Dünyanın en güçlü istihbaratına sahip olmakla övünen İsrail’in bile elinde Dayf’ın yeni bir fotoğrafı yok.

Ne İsrail istihbaratı (Mossad) ne de askeri istihbarat servisi (Şin Bet), “Yılan Adam” adını verdikleri kişinin kişiliğine dair net bir resme sahip değil.

27 yıl boyunca, onu öldürmeye yönelik pek çok girişim başarısızlıkla sonuçlandı ve doğrulanmamış bilgiler, onun 2003 yılında yaralandığını ve felçli kaldığını, ancak varlığının daha belirgin ve güçlü hale geldiğini gösteriyor.

Mossad, onun "hayatta kalma konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahip, gizemlerle çevrili ve dikkat çekmemeye son derece istekli bir hedef" olarak tanımlıyor.

Muhammed ed-Dayf hakkında biraz olsun bilgi bulmak imkansız. Zira, onlarca yıldır Filistin direniş hareketinin liderlerinin ve kadrolarının tasfiyesi ve suikastları İsrail'in en öncelikli stratejileriden biri olageldi.

İsrail 90'lı yıllardan bu yana, Şeyh Ahmed Yasin (2004), Dr. Abdülaziz Al-Rantisi (2004), Yahya Ayyaş (1996) ve Salah Şahade (2002) dahil olmak üzere birçok Hamas liderini öldürdü. Ancak Muhammad ed-Dayf kendisini hedef alan suikastlara rağmen hayatta kaldı.

Ocak 2011’de annesi vefat ettiğinde tüm Hamas liderleri cenaze törenine katıldı. Kendisi geldi mi gelmedi mi bilinmiyor. O dönem kimileri geldiğini ama hiç kimsenin bilmediğini söyledi. Bazıları güvenlik nedeniyle hiç gelmediğini öne sürdü. Bir kısmı da yaşlı bir adam kılığına girerek annesine veda edip gittiğini iddia etti.

Teknolojiyi kullanmıyor. Akıllı ve kıvrak zekalı biri. Görünmeyi sevmiyor. İsrail ile yeni bir çatışmanın başlayacağını duyuracağı zamanlarda nadiren sesli mesajlar yayınlamak zorunda kalıyor.

Saklanma ustası

Dayf’ı gençliğinde tanıyanlar, planlama, kontrol etme, bağlantı kurma becerisinin yanı sıra, güçlü bir duruşa, yüksek güvenlik duygusuna ve isterse büyük bir saklanma yeteneğine sahip bir adam olduğunu söylüyor.

İsrail baskınlarından ve saldırılarından kaçmak için sürekli bir bölgeden diğerine gitmesi nedeniyle Dayf yani misafir olarak adlandırılıyor.

Hamas kaynakları, İsrail'in onu öldürmeye yönelik geçmiş çabalarından birinde bir gözünü kaybettiğini ve bir bacağında ciddi yaralanmalar meydana geldiğini söylüyor.

Bazıları tekerlekli sandalyeye mahkum olduğunu iddia ederken, diğerleri ise belirgin bir aksaklığı olmasına rağmen bunun doğru olmadığını dile getiriyor. Karısı, yedi aylık oğlu ve üç yaşındaki kızı, 2014'te bir İsrail hava saldırısında öldürüldü.

Dayf, Hamas'ın hem Gazze'de daha etkili roketler inşa etme çalışmalarını hem de bölgedeki muazzam tünel kompleksini yönetiyor.

Dayf’ın bugünlerde askeri operasyonları tünellerden ve muhtemelen yer üstündeki gizli yerlerden yönettiği düşünülüyor ancak kendisi hiçbir zaman görülemedi.

İsrail güvenlik servisleri şimdi Dayf'in ölümünü doğrulamak için uğraş veriyor. Muhakkak ki, Dayf’ın öldürülmesi İsrail için büyük bir anlam taşıyor. İçeride ve dışarıda pozisyon kaybeden Başbakan Binyamin Netanyahu için ise can suyu demek.

İsrail, Hamas’ın Gazze’deki lideri Yahya Sinvar ve İzzettin El-Kassam Tugayları’nın komutanını geçtiğimiz sene "yürüyen ölü adamlar" olarak tanımlamıştı. Ancak aradan geçen aylar İsrailli yetkilileri yalanladı. Hem Sinvar hem de Dayf hayatta.