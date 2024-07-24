Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancı saldırısında 35 sivil öldü

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey-Kivu’nun Lubero bölgesinde bulunan Ombele köyündeki sivillere Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup üyeleri tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, en az 35 sivil yaşamını yitirdi.

Çevredeki evleri yağmalayan ADF üyeleri birçok sivili rehin alarak bölgeden uzaklaştı.

Fidye talebinde bulunuyorlar

Bölgede faaliyet gösteren isyancı gruplar sık sık insan kaçırıp fidye talebinde bulunuyor.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.