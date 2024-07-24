Çok Bulutlu 32.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.07.2024 15:27

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancı saldırısında 35 sivil öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde isyancıların saldırısında 35 sivil hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancı saldırısında 35 sivil öldü
[Fotograf: AFP]

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey-Kivu’nun Lubero bölgesinde bulunan Ombele köyündeki sivillere Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup üyeleri tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, en az 35 sivil yaşamını yitirdi.

Çevredeki evleri yağmalayan ADF üyeleri birçok sivili rehin alarak bölgeden uzaklaştı.

Fidye talebinde bulunuyorlar

Bölgede faaliyet gösteren isyancı gruplar sık sık insan kaçırıp fidye talebinde bulunuyor.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.

ETİKETLER
Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Sıradaki Haber
Kremlin: Ukrayna’nın müzakere mesajı Rusya’nın yaklaşımıyla uyumlu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:49
Ankara'da toplu taşıma ücretine zam
15:53
Türkiye çip üretiminde küresel oyuncu olacak
15:32
İyi Parti'de istifalar sürüyor
14:32
Kremlin: Ukrayna’nın müzakere mesajı Rusya’nın yaklaşımıyla uyumlu
14:44
Altun: TRT ve AA uluslararası alanda kendisini göstermeye başladı
14:06
Muşlu aileler "evlat nöbeti"ni sürdürdü
Doğu'nun yaylalarında sobalar hiç sönmüyor
Doğu'nun yaylalarında sobalar hiç sönmüyor
FOTO FOKUS
Nepal'de yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü
Nepal'de yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ