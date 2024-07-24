Çok Bulutlu 32.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.07.2024 13:13

Gazze'de son 10 günde 561 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 10 günde 561 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'de son 10 günde 561 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 292 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, bahsi geçen saldırılarda 55 Filistinlinin daha öldürüldüğü, 110 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 39 bin 145'e, yaralananların sayısının da 90 bin 257'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail
Sıradaki Haber
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rus tarafıyla müzakere yürütmeye hazırız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:49
Ankara'da toplu taşıma ücretine zam
15:32
İyi Parti'de istifalar sürüyor
15:28
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancı saldırısında 35 sivil öldü
14:32
Kremlin: Ukrayna’nın müzakere mesajı Rusya’nın yaklaşımıyla uyumlu
14:44
Altun: TRT ve AA uluslararası alanda kendisini göstermeye başladı
14:06
Muşlu aileler "evlat nöbeti"ni sürdürdü
Doğu'nun yaylalarında sobalar hiç sönmüyor
Doğu'nun yaylalarında sobalar hiç sönmüyor
FOTO FOKUS
Nepal'de yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü
Nepal'de yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ