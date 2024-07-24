Çok Bulutlu 32.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.07.2024 12:27

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 142 çocuk hayatını kaybetti

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 142 Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 142 çocuk hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 589 Filistinlinin öldürüldüğü, bunlardan 142'sinin çocuk olduğu aktarıldı.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da gece saatlerinde düzenlediği baskınlarda 3 Filistinli ölmüştü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

ETİKETLER
Batı Şeria İsrail
Sıradaki Haber
ABD'de atmosferdeki suyu içme suyuna dönüştürecek cihaz geliştirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:49
Ankara'da toplu taşıma ücretine zam
15:32
İyi Parti'de istifalar sürüyor
15:28
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancı saldırısında 35 sivil öldü
14:32
Kremlin: Ukrayna’nın müzakere mesajı Rusya’nın yaklaşımıyla uyumlu
14:44
Altun: TRT ve AA uluslararası alanda kendisini göstermeye başladı
14:06
Muşlu aileler "evlat nöbeti"ni sürdürdü
Doğu'nun yaylalarında sobalar hiç sönmüyor
Doğu'nun yaylalarında sobalar hiç sönmüyor
FOTO FOKUS
Nepal'de yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü
Nepal'de yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ