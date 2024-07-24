İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 142 çocuk hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 589 Filistinlinin öldürüldüğü, bunlardan 142'sinin çocuk olduğu aktarıldı.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da gece saatlerinde düzenlediği baskınlarda 3 Filistinli ölmüştü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.