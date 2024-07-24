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Dünya
AA 24.07.2024 12:19

İsrail askerleri Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da en az 25 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te baskınlarını sürdürdüğüne dikkat çekildi.

İsrail'in son 24 saatte Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde baskınlar düzenlediği aktarılan açıklamada, İsrail askerlerinin dün akşamdan bu yana Batı Şeria'da aralarında, çocuk, yaralı, öğrenci, gazeteci ve eski tutukluların da bulunduğu en az 25 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.

Gözaltına alınanlar arasında daha önce serbest bırakılanların da bulunduğu duyuruldu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 9 bin 785'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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