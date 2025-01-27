Trump'ın Gazze'den tehcir çağrısına tepki büyük

Donald Trump, "Mısır ve Ürdün başta olmak üzere Arap ülkelerinin daha fazla Filistinli mülteci almasını isterim" dedi.

ABD Başkanı'nın skandal açıklamasına tepkiler art arda geldi.

Filistin Devlet Başkanlığı, Gazze'deki Filistinlilerin göç ettirilmesine yönelik projelerin reddedildiğini belirtti.

Bu tür girişimlerin "kırmızı çizgilerin aşılması" anlamına geldiği ifade edildi. "Filistin halkı, topraklarından ve kutsallarından vazgeçmeyecek." denildi.

Gazzeli yetkililer de, ABD Başkanı Donald Trump'ın teklifini kınadı.

Trump'ın teklifinin "İsrail'in Filistin halkını yerinden etme yönündeki ilan edilmiş çabalarıyla" örtüştüğü vurgulandı.

Tehcir çağrısının muhatapları Ürdün ve Mısır'dan da Trump'a tepki geldi. Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Filistinlilerin tehcirine yönelik her türlü girişimi reddettiklerini açıkladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı da Trump'ın teklifini reddettiklerini duyurdu.

Filistinlilerin topraklarından tehcir edilmesinin kabul edilemez olduğunun altı çizildi.