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Dünya
AA 27.01.2025 14:47

AB Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzattı

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay uzatma kararı aldı.

AB Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzattı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Birlik üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantı sırasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"AB ülkelerinin dışişleri bakanları, Rusya'ya yönelik yaptırımların tekrar uzatılması konusunda anlaştı." ifadesini kullanan Kallas, yaptırımların uzatılmasının Moskova'nın savaşı finanse edecek gelirlerden mahrum kalmasına neden olacağını belirtti.

Kallas, "Rusya'nın, neden olduğu zararın bedelini ödemesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Karar çerçevesinde, Rusya'nın Ukrayna'nın istikrarsızlaştırılmasına yönelik eylemleri nedeniyle ilk olarak 2014'te başlatılan ve Şubat 2022'de Ukrayna saldırısı sonrası önemli ölçüde genişletilen kısıtlayıcı tedbirlerin süresi 31 Temmuz 2025'e kadar uzatılacak.

AB, şimdiye kadar Rusya'ya yönelik 15 yaptırım paketini yürürlüğe koydu. Bu çerçevede Rusya'ya, ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altın ve elması içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulanıyor.

Deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan AB'ye gönderilmesine yönelik yasak, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alınması da yaptırımlar arasında yer alıyor. AB'nin yaptırım listesinde 2 binden fazla kişi ve kurum yer alıyor.

AB'nin Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlarının süresi her 6 ayda bir uzatılıyor. Mevcut yaptırımların süresi 31 Ocak 2025'te doluyordu.

Söz konusu yaptırımların uzatılması kararının alınabilmesi için oy birliği gerekiyor.

Enerji alanındaki endişeleri nedeniyle Macaristan bir süredir yaptırımların uzatılması kararını onaylamıyordu.

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