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Dünya
AA 27.01.2025 13:49

Polonya Cumhurbaşkanı Duda: Kuzey Akım boru hatlarının sökülmesi gerekiyor

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Rusya'dan Avrupa'ya doğal gaz taşıyan Kuzey Akım boru hatlarının Orta Avrupa ülkelerine "tehdit oluşturduğunu", bu nedenle "sökülmesi" gerektiğini savundu.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda: Kuzey Akım boru hatlarının sökülmesi gerekiyor
[Fotograf: Reuters]

BBC'ye konuşan Duda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barış anlaşmasına varılsa dahi Rusya'dan doğal gaz akışının "yeniden başlatılmaması" gerektiğini söyledi.

Kuzey Akım boru hatlarının enerji, askeri ve ekonomik açıdan Ukrayna, Polonya ve Slovakya gibi ülkelere "büyük tehdit" oluşturduğunu kaydeden Duda, bunun "Rusya'nın Avrupa üzerindeki ekonomik hakimiyetini gösterdiğini" dile getirdi.

Duda, "Kuzey Akım boru hatlarının sökülmesi gerektiğini düşünüyorum." diyerek, böylece Almanya gibi ülkelerin ekonomik sorunlarını gidermek için Rusya'ya başvurmak zorunda kalmayacağını ifade etti.

Trump yönetiminde Rusya-Ukrayna Savaşı

Cumhurbaşkanı Duda, ABD Başkanı Donald Trump döneminde Ukrayna'da barış sağlanması konusuna da değindi.

Kendi geçmişlerine atıfta bulunan Duda, Ukrayna olmadan barış müzakerelerinin yapılamayacağını kaydetti. Duda, Rusya'nın Ukrayna'da toprak sahibi olmasına izin verilmesinin "uluslararası hukukun ihlali" anlamına geldiğini belirtti.

Duda, Rusya'nın savaşı kazanmasına izin verilmemesi gerektiğinin altını çizerek, Trump'ın savaş konusunda "kilit bir öneme sahip olduğunu" savundu.

Kuzey Akım boru hatlarına Eylül 2022'de düzenlenen saldırılar, Rusya ile Almanya'yı Baltık Denizi üzerinden birbirine bağlayan boru hatlarında büyük hasara yol açmıştı.

Rus enerji şirketi Gazprom, 1 Ocak'ta Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatının durdurulduğunu bildirmişti.

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