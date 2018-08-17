Çin Ay'ın karanlık yüzüne gezici araç gönderecek

Ay'ın karanlık tarafını bu yıl içinde keşfedecek ilk ülke olmaya hazırlanan Çin, çarşamba günü yaptığı basın açıklamasında Change'e-4 misyonu için Ay'a göndereceği gezici aracı açıkladı.

Gezici araç için isim kampanyası

Change'e-4 araştırma misyonu için Ay rotasını yayınlayan Çin, ismi henüz belirlenmemiş gezici araç için bir isim kampanyası başlattıklarını duyurdu.

1,5 metre uzunluğunda ve yaklaşık 1 metre genişliğinde olan gezici araç, 6 tekerlekli ve iki katlanabilir güneş paneline sahip.

Gezici araç Yutu'nun yükseltilmiş versiyonu

Tasarımcılar, tanıtımı yapılan gezici aracın, Change'e-3 misyonu gezici aracı "Yutu"nun yükseltilmiş versiyonu olduğunu söylüyor.

Ay'da uzun süreli faaliyet gösterecek olan aracın dayanıklılığının geliştirilmesi için çok efor sarfettiklerini belirten Çin'in Ay araştırma programının baş tasarımcısı Wu Weiren, aracın taş ve çukurlara karşı kendini koruyabildiğinden emin olmak için binden fazla test yaptıklarını söyledi.

Gezginci araç, panoramik kamera, radar, kızılötesi görüntüleyen spektrometreye sahip olan gezici araç, ayrıca Çin ve İsveç tarafından ortaklaşa geliştirilen bir nötr atom dedektörü ile donatılmış.

Aralık ayında fırlatılması planlanıyor

Nötr atom dedektörü ile Ay'ın yüzeyindeki enerjik atomların keşfedilmesi uluslararası topluluklar için bir ilk olacak.

Weiren, insanlık için uzay biliminin geliştirilmesine ve araştırılmasına büyük katkı sağlayacak araştırma sonuçlarını ve bilimsel verileri paylaşabileceklerini söyledi.

Gezici aracın Aralık ayında fırlatılması planlanıyor. Aracın, Ay'ın güney kutbu yakınında Aitken çukuruna indirilmesi planlanıyor.

Kaynak: CNN, Reuters, Xinhua