İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yolsuzluk sorgulaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kabarıyor.

Netenyahu bu kez de, İsrail telefon şirketine yüz milyonlarca dolar haksız kazanç sağlayacak düzenlemeler için sorgulandı.

Netanyahu'nun konutu önünde yolsuzlukla ilgili protesto gösterileri devam ederken, konuta 2 polis aracı geldi.

Emniyet yetkilileri, Netanyahu'yu İsrail Telekom Şirketi'ne ilişkin yolsuzluk dosyası kapsamında sorguladı.

Netanyahu suçlamaları reddediyor

Aynı soruşturmada Netanyahu'ya oldukça yakın olduğu bilinen 2 yetkili tutuklanmıştı.

Bu kişilerin tutuklanmalarının ardından itirafçı oldukları, Netanyahu'nun da bu yeni bilgiler üzerine sorgulandığı belirtiliyor.

Başbakan Netanyahu ise konuya ilişkin suçlamaları reddediyor.

Kaynak: TRT Haber