AB ülkeleri arasında Macaristan’ın tercihi Çin aşısından yana oldu.

Nüfusu yaklaşık 10 milyon olan Macaristan, beş milyon doz Çin aşısı siparişi verdi.

Şubat ayının başlarında gelen Sinopharm dozlarının ilk partisinden, bu hafta 275.000 aşılama yapılması planlanıyor.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "Virüsün üçüncü dalgası Macaristan'ı tehdit ediyor" diyerek vatandaşları aşı olmaya çağırdı.

Macaristan aynı zamanda Rusya'nın Sputnik V aşısını uygulayan ilk AB ülkesi olmuştu.

Macaristan hükümeti, AB'yi Covid-19 aşılarının onayı ve tedariki konusunda yavaş adımlar attığı gerekçesiyle eleştirmişti.

Vaka ve ölüm sayısı hızla artıyor

Macaristan, AB’de ilk olarak Rusya'nın Sputnik V aşısını kullanmaya başlamıştı. Ülkede Covid-19'dan toplam ölüm sayısının 15 bin’e yaklaştı. Vaka sayısında da Şubat ayında yüksek artış yaşanıyor.