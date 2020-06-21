Haber Giriş: Kaynak: AA
Cezayir'deki terör operasyonunda bir asker hayatını kaybetti
[Grafik: TRT Haber]
Cezayir'de teröristlerle yaşanan çatışmada bir asker yaşamını yitirdi.
Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ordunun Ayn ed-Defla kentine bağlı Tarık bin Ziyad ilçesinde silahlı bir terörist gruba karşı düzenlediği operasyon sırasında çatışma yaşandığı, çatışmalar sırasında bir askerin hayatını kaybettiği belirtildi.
Teröristlere karşı yürütülen operasyonun devam ettiği, bölgede tarama çalışmalarının yapıldığı ifade edildi.
Açıklamada terörist grup hakkında bilgi verilmedi.
Etiketler: cezayir terör operasyonuSon Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 15:43
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