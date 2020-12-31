Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 13:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cezayir Sputnik V için anlaşma imzaladı
Cezayir hükümeti, Rusya'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşısı Sputnik V için anlaşma imzaladığını ve ocak ayında aşılama işlemlerine başlanacağını duyurdu.
Uluslararası diğer aşı üreticileriyle yeterli miktarda aşı temini için müzakerelerin devam ettiğini aktaran Cezayir İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Ammar Bilhaymer, getirilecek Sputnik V aşısının miktarını veya ödenen meblağı paylaşmadı.
Yerel basına konuşan Cezayir Hazinesi Bütçe Direktörü Abdulaziz Fayid, aşılar için yaklaşık 151 milyon dolar bütçe ayrıldığını, ilk teslimatın 500 bin doz civarında olacağını söylemişti.
Cezayir'de resmi rakamlara göre, toplam vaka sayısı 99 bin 331 olarak kaydedilirken bugüne kadar virüs kaynaklı 751 can kaybı yaşandı.
Etiketler: Koronavirüs Aşısı Rusya
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