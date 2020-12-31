Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 12:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'de yük gemisi battı: 2 ölü
[Grafik: TRT Haber]
Çin'in doğusunda yük gemisinin batması sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi kayboldu.
Vuhu'dan Şiamın kentine 4 bin 700 ton çimento taşıyan yük gemisi, olumsuz hava koşulları sebebiyle Couşan kentinin Sızı Adası yakınlarında battı.
Şinhua haber ajansının haberine göre kazada, geminin 13 kişilik mürettebatından 2'si hayatını kaybetti. 7 kişi ise kayboldu.
4 kişi kurtarılırken, kayıp mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Çin
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