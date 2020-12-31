İnsanlığı tehdit eden küresel ısınmanın önüne geçilebilmesi için pek çok çalışma yürütülüyor. Rüzgar enerjisi, hidrojen enerji, biyokütle enerjisi gibi alternatif yöntemler üzerinde hummalı çalışmalar sürüyor.



Heyecan veren haber ise Güney Kore’den geldi. Güney Koreli bilim insanlarının uzun yıllardır üzerinde çalıştıkları KSTAR adlı nükleer füzyon yani yapay Güneş tarihi bir rekora imza attı.

İlk kez 20 saniyenin üzerine ulaşıldı

Sistem 100 milyon santigrat derecenin üzerinde 20 saniyeden fazla çalıştırıldı. 2 yıl önce gerçekleştirilen deneylerde KSTAR, 100 milyon santigrat derece üzerinde sadece 1,5 saniye çalışabilmişti.

Şimdiye kadar başka hiçbir füzyon cihazı 100 milyon derece veya daha yüksek sıcaklıkları 10 saniye veya daha uzun süre koruyamadı.

Hala test aşamasında olan nükleer füzyon, kullanıma girdiğinde Güneş’te meydana gelen füzyon reaksiyonlarını taklit edip bu sayede enerji sunacak.

Yeni hedef yapay Güneş’i 300 saniye çalıştırmak

KSTAR Araştırma Merkezi müdürü Si-Woo Yoon “KSTAR’ın 20 saniye boyunca yüksek sıcaklıkta plazmayı korumadaki başarısı, teknolojileri uzun süre güvence altına alma yarışında önemli bir dönüm noktası olacak" dedi.

Projede görev alan araştırmacılar, bu rekor da dahil olmak üzere 2020 yılında gerçekleştirdikleri tüm deney ve araştırmaları 2021 yılında Füzyon Enerjisi Konferansı’nda paylaşacak.

KSTAR’ın yeni hedefi, füzyonu 100 milyon santigrat derecenin üzerinde bir iyon sıcaklığında 300 saniye kesintisiz çalıştırmak olacak.