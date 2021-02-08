Cezayir Hükümeti Sözcüsü ve İletişim Bakanı Ammar Bilhaymer'in konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Fransa'nın sömürge suçlarından kaçışı uzun sürmeyecek. Suçlu, suçunu itiraf etmemek için genellikle imkansız yollara başvurur. Fransa'nın suçlarıyla yüzleşmekten kaçarkenki ısrarı ve bunun arkasındaki nedenler, sömürge dönemi Cezayir'e özlem duyanlar ve Fransa'nın 'Cezayir hayaline' kapılanlar tarafından iyi biliniyor."

Bilhaymer, Fransa'nın Cezayir'deki sömürge suçlarını itiraf etmesi yönünde ilerleme elde edilmesi için iki ülke arasındaki iletişimin devam edeceğini aktardı.

Fransa'ya "Nükleer denemelerin sorumluluğunu üstlen" çağrısı

Öte yandan Cezayirli Tuğgeneral Buzid Bufriye, Fransa'nın ülkesinde yaptığı nükleer denemelerle ilgili tarihi sorumluluğunu üstlenmesi ve bu denemelerin kurbanlarına tazminat ödemesi gerektiğini belirtti.

Bufriye, "Nükleer denemelerin üzerinden 60 yıl geçtikten sonra Fransa, bu nükleer atışların yapıldığı haritaları gizliyor ve kurbanlara tazminat ödememekte ısrar ediyor." ifadelerini kullandı.

Cezayirli Tuğgeneral, şöyle devam etti:

"Fransa, nükleer denemeler konusundaki tarihi sorumluluğunu üstlenmeli. Özellikle Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 7 Temmuz 2017'de nükleer silahların kullanmasına yönelik kabul edilen anlaşma göz önüne alındığında, bu anlaşma, açık bir şekilde, nükleer iz bırakanların kurbanlara tazminat ödemesini öngörüyor ve uluslararası toplum nükleer güçleri geçmiş hatalarıyla yüzleşmeye çağırıyor."

Yaklaşık 1,5 milyon Cezayirli ölmüştü

Fransa'nın Afrika kıtasındaki sömürgeci tarihinin en güncel ve en kanlı örneğini teşkil eden Cezayir, 1954'te bağımsızlık mücadelesine başladı.

Cezayir, 8 yıl süren bağımsızlık mücadelesiyle bu uğurda en ağır bedel ödeyen ülkelerden biri kabul edilirken, yaşanan büyük acılar Fransa'nın Afrika'dan çekilirken bıraktığı "kara leke" olarak tarihe yazıldı.

Ülkede yıllar süren insanlık dışı savaşta yaklaşık 1,5 milyon Cezayirli hayatını kaybetti, milyonlarca insan yerinden oldu.

Fransa'nın tutumu tepki topluyor

Paris yönetimi, yakın zamanda Fransa Cumhurbaşkanlığının girişimiyle Fransız bir tarihçinin sömürge dönemine ilişkin hazırladığı rapor üzerinden yakın tarihiyle yüzleşme çabasına girdi.

Ancak Paris'in sömürge dönemine ilişkin Cezayir'in ısrarına rağmen resmi bir şekilde özür dilemeyi ve kurbanlara tazminat ödemeyi reddetmesi Cezayir'de tüm kesimlerin tepkisiyle karşılaştı.

Fransız tarihçinin de raporunda yer verdiğine göre, Fransa Cezayir topraklarında 17 ayrı nükleer deneme yaptı ve Fransız güçlerinin bu topraklara döşediği mayın ile patlayıcılar binlerce Cezayirlinin hayatına mal oldu.