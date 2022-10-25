İngiltere'de sanat eserlerine düzenledikleri saldırılarla gündeme gelen çevreci grup yeni bir eyleme imza attı.

Grubun bir üyesi, Küresel Isınma Politikası Vakfı ve yakıt lobilerinin bulunduğu binanın kapısını spreyle turuncuya boyadı.

Protestocu eylemi, çocukları ve torunları için yaptığını belirtti, petrol, kıtlık, salgın hastalık ve savaşla mücadele için binayı boyadıklarını söyledi.

Aktivistler, kısa süre önce de ünlü ressam Vincent Van Gogh'a ait tabloyu hedef almış; tabloya domates çorbası fırlatmışlardı. Ellerini duvara yapıştıran iki protestocu gözaltına alınmıştı.