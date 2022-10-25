Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 21:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çevre aktivistlerinden turuncu boyalı eylem
[Fotograf: İHA]
İngiltere'de çevreci gruplar bu kez fosil yakıt lobisini hedef aldı. Bir aktivist, başkent Londra'daki Küresel Isınma Politikası Vakfı'na ait binanın kapısını turuncuya boyadı.
İngiltere'de sanat eserlerine düzenledikleri saldırılarla gündeme gelen çevreci grup yeni bir eyleme imza attı.
Grubun bir üyesi, Küresel Isınma Politikası Vakfı ve yakıt lobilerinin bulunduğu binanın kapısını spreyle turuncuya boyadı.
Protestocu eylemi, çocukları ve torunları için yaptığını belirtti, petrol, kıtlık, salgın hastalık ve savaşla mücadele için binayı boyadıklarını söyledi.
Aktivistler, kısa süre önce de ünlü ressam Vincent Van Gogh'a ait tabloyu hedef almış; tabloya domates çorbası fırlatmışlardı. Ellerini duvara yapıştıran iki protestocu gözaltına alınmıştı.
Etiketler: İngiltere İklim Değişikliği
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