Enformasyon Bakanı Michael Makuei Lueth, ülkedeki 10 eyaletten 8'inin şu anda sular altında kaldığını ifade ederek, 2 milyondan fazla kişinin evini terk etmek ve geçim kaynaklarından mahrum olmak zorunda kaldığını söyledi.

Halihazırda halkın yüzde 65'inin gıda güvenliğine sahip olmadığı ülke için Birlemiş Milletler acil yardım çağrısı yaptı.

Ülkede yılbaşından bu yana etkili olan yağışlar, iç savaş nedeniyle derme çatma kamplarda yaşamaya başlayan aileleri de etkiledi. Birleşmiş Milletler'e göre, 12 milyon nüfuslu ülkede iç savaşla birlikte evlerinden olanların sayısı 2,2 milyon, komşu ülkelere sığınanların sayısı ise 2,3 milyona ulaştı.

Güney Sudan'ın komşusu Sudan'da da ağustostan bu yana çok sayıda sel felaketi yaşandı.