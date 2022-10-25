Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, AB’nin 6 Ekim’de Rusya’ya yönelik bazı yaptırım kararları aldığı hatırlatılarak bu tür tek taraflı eylemlerin “gayrimeşru” olduğu vurgulandı.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin (AKPM) 13 Ekim’de Rusya’ya karşı aldığı kararın da anımsatıldığı açıklamada, dostane olmayan eylemlere cevap olarak Rusya’ya girişi yasaklanan AB'ye üye devletlerin temsilcilerinin listesinin genişletildiği kaydedildi.

Herhangi bir isim listesinin yer almadığı açıklamada, önlemlerin bazı AKPM üyeleri için de geçerli olduğuna işaret edildi.

8. yaptırım paketi kabul edilmişti

AB, Rusya’nın Ukrayna'da Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerini yasa dışı ilhak etmesi ve savaşı tırmandırması gerekçesiyle 6 Ekim’de 8. yaptırım paketini kabul etmişti.

Paketin onaylanmasıyla Rusya’ya karşı ticari yasaklar ve bu ülkenin petrol satışına tavan fiyat getirilmesini içeren yeni yaptırımlar kabul edilmişti.

AB’nin yaptırım listesine, son dönemde Ukrayna'da savaşı tırmandırmaktan sorumlu tuttuğu 30 yeni isim ve 7 kuruluş eklenmişti.