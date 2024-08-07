Gök Vatan’a yönelik hava savunma sistemi Çelik Kubbe, Yunan basınında manşetleri süsledi.

Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Savunma Sanayii İcra Komitesi’nde alınan kararları haberleştirdi.

Çelik Kubbe hava savunma sistemine dikkat çekildi.

Türkiye’nin Korkut, Hisar ve Siper hava savunma sistemlerinin artık entegre şekilde çalışacağı yazıldı.

Devlet Kanalı ERT ile Skai televizyonu da Çelik Kubbe’nin yerli ve milli kaynaklarla geliştirilmesini ön plana çıkardı. Sistemin yapay zeka destekli çalışacağına vurgu yaptı.

Yunan haber sitesi in.gr da Çelik Kubbe’nin detaylı görüntülerini verdi. Türkiye’nin yakında uzay programına başlayacağını belirtti.

Newsbreak isimli haber sitesi de Çelik Kubbe ile ilgili olarak “Türk semalarında kuş bile uçmayacak” manşeti attı. Türk savunma sanayiindeki gelişiminin devam ettiğini vurguladı.