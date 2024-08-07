Açık 29.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 07.08.2024 17:54

"Çelik Kubbe" Yunan basınında

Türkiye’nin katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe, Yunanistan’da geniş yankı uyandırdı. Ülkedeki bütün medya organlarında Çelik Kubbe sisteminin detayları anlatıldı. Yapay zeka destekli olmasına vurgu yapıldı. "Türk semalarında kuş bile uçmayacak" yorumları yapıldı.

"Çelik Kubbe" Yunan basınında

Gök Vatan’a yönelik hava savunma sistemi Çelik Kubbe, Yunan basınında manşetleri süsledi.

Çelik Kubbe'nin görüntüsüne ilk kez TRT Haber ulaştı
Çelik Kubbe'nin görüntüsüne ilk kez TRT Haber ulaştı

Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Savunma Sanayii İcra Komitesi’nde alınan kararları haberleştirdi.

Çelik Kubbe hava savunma sistemine dikkat çekildi.

"Çelik Kubbe" Yunan basınında

Türkiye’nin Korkut, Hisar ve Siper hava savunma sistemlerinin artık entegre şekilde çalışacağı yazıldı.

Çelik Kubbe yapay zeka destekli olacak
Çelik Kubbe yapay zeka destekli olacak

Devlet Kanalı ERT ile Skai televizyonu da Çelik Kubbe’nin yerli ve milli kaynaklarla geliştirilmesini ön plana çıkardı. Sistemin yapay zeka destekli çalışacağına vurgu yaptı.

"Çelik Kubbe" Yunan basınında

Yunan haber sitesi in.gr da Çelik Kubbe’nin detaylı görüntülerini verdi. Türkiye’nin yakında uzay programına başlayacağını belirtti.

Gök Vatan'ın yeni oyuncusu: Çelik Kubbe
Gök Vatan'ın yeni oyuncusu: Çelik Kubbe

Newsbreak isimli haber sitesi de Çelik Kubbe ile ilgili olarak “Türk semalarında kuş bile uçmayacak” manşeti attı. Türk savunma sanayiindeki gelişiminin devam ettiğini vurguladı.

"Çelik Kubbe" Yunan basınında

ETİKETLER
Yunanistan Recep Tayyip Erdoğan Savunma Sanayii Yapay Zeka
Sıradaki Haber
İsrail Savunma Bakanı, Hizbullah ile süren gerilimin savaşa dönüşebileceğini söyledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:15
Yılmaz: Türkiye'nin hazırladığı dosya İsrail’in hesap vermesi açısından önemli bir girişim
19:07
Pendik'te İETT otobüsü iş yerine girdi: 6 yaralı
19:06
İsrailli askerin itirafı: Gazze'ye geri dönmek istemiyoruz
18:24
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:19
Kılıç: İsrail hükümetinin mahkum edilmesi için bütün hukuki yolları kullanacağız
18:20
İspanyol kazazedeyi Mehmetçik kurtardı
Fethiye'de UMKE tatbikatında, kayalıklara düşen yamaç paraşütü pilotu kurtarıldı
Fethiye'de UMKE tatbikatında, kayalıklara düşen yamaç paraşütü pilotu kurtarıldı
FOTO FOKUS
Türkiye-İtalya yarı final maçı yarın 21'de TRT 1'de
Türkiye-İtalya yarı final maçı yarın 21'de TRT 1'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ