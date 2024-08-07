Açık 30.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.08.2024 16:37

Soykırımcı İsrail'in Gazze'de bir ev ile aracı hedef aldığı saldırıda 7 Filistinli öldü

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir ev ile araca düzenlediği saldırıda 7 Filistinli hayatını kaybetti, bazı Filistinliler de yaralandı.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'de bir ev ile aracı hedef aldığı saldırıda 7 Filistinli öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Kurumundan yapılan açıklamada, "İsrail savaş uçaklarının, Han Yunus'ta Tuk tuk adı verilen üç tekerlekli bir araca düzenlediği saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi, bazı Filistinliler ise yaralandı." denildi.

Açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları Han Yunus'un batısında da bir evi bombaladı, saldırıda 3 Filistinli öldü ve çok sayıda Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, gün içinde yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 39 bin 677 Filistinlinin öldüğünü, 91 bin 645 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

ETİKETLER
Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Katil Netanyahu, İsraillilerden "sabırlı olmalarını" istedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:02
Bakan Fidan: Gazze'deki soykırımı durdurmak için uluslararası toplum üzerine düşeni yapmalı
16:46
İsrail polisi, Batı Kudüs'te Dışişleri Bakanlığına baskın düzenledi
16:41
Bolu'da çevreyi kirleten firmalara 5,8 milyon lira ceza kesildi
16:49
Bakan Yerlikaya: Bu ay sonunda 24 bin konutun kuraları yapılacak
16:41
Dijital Mecralar Komisyonu toplanıyor: Gündem Instagram
16:52
7 asırlık Gökmedrese restore ediliyor
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 55,65'e indi
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 55,65'e indi
FOTO FOKUS
Türkiye-İtalya yarı final maçı yarın 21'de TRT 1'de
Türkiye-İtalya yarı final maçı yarın 21'de TRT 1'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ