Açık 30.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.08.2024 16:12

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırıları 306. gününde devam ediyor

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine kara, hava ve denizden saldırılarına 306. gününde devam ederken saldırılarda ölen ve yaralananlar olduğu duyuruldu.

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırıları 306. gününde devam ediyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu Gazze'nin doğusunda yer alan Tuffah Mahallesi'nde bir evi bombaladı. Saldırıda biri çocuk, biri kadın 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail askeri araçları, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusundaki Filistinlilerin evlerine ateş açtı. Yoğun ateş sonucu yaralanan Filistinliler Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildi.

Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısındaki Gazze Vadisi Köprüsü ve çevresi İsrail hücumbotları tarafından bombalanırken, savaş uçakları da kampın Salahaddin Caddesi'nde bulunan bir evi hedef aldı.

Zeytun, Tel el-Hava mahalleleri İsrail topçularının hedefi oldu. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve orta kesimindeki Deyr el-Belah kenti de İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinin doğusunda bulunan Şeyh Zayid binalarının çevresi ve Refah kentinin batısındaki bölgeler de gece boyunca bombalandı.

ETİKETLER
İsrail Gazze Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Gazze'de yeni saldırı endişesiyle binlerce kişi yine göç yolunda
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:57
Bakan Fidan: Gazze'deki soykırımı durdurmak için uluslararası toplum üzerine düşeni yapmalı
16:46
İsrail polisi, Batı Kudüs'te Dışişleri Bakanlığına baskın düzenledi
16:41
Bolu'da çevreyi kirleten firmalara 5,8 milyon lira ceza kesildi
16:49
Bakan Yerlikaya: Bu ay sonunda 24 bin konutun kuraları yapılacak
16:39
Soykırımcı İsrail'in Gazze'de bir ev ile aracı hedef aldığı saldırıda 7 Filistinli öldü
16:41
Dijital Mecralar Komisyonu toplanıyor: Gündem Instagram
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 55,65'e indi
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 55,65'e indi
FOTO FOKUS
Türkiye-İtalya yarı final maçı yarın 21'de TRT 1'de
Türkiye-İtalya yarı final maçı yarın 21'de TRT 1'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ