Haber Giriş: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 16:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çekya, evlerde ısınmayı kısıtlamayı planlıyor
Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sıkela, doğalgaz kıtlığı yaşanması durumunda ülkenin önemli sanayi sektörlerinin işleyişini sürdürmek için evlerin ısıtılmasına yönelik enerji arzının sınırlandırılacağını söyledi.
Bakan Sıkela, Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde basına yaptığı açıklamada, ülkede olası bir doğalgaz kıtlığı nedeniyle acil durum ilan edilmesi durumunda bakanlığın ısınma kurallarına ilişkin yeni bir yönetmelik hazırladığını ifade etti.
Söz konusu yönetmelik doğrultusunda kamu binalarının daha az ısıtılacağını kaydeden Sıkela, evlerin ise 20'den 18 dereceye, banyoların ise 24'ten 19 dereceye düşürüleceğini söyledi.
Sıkela, "Bunu (hanelerin ısıtılmasına yönelik kesintiyi), endüstrinin önemli unsurlarını çalışır durumda tutmaya çalışmak amacıyla yapmak istiyoruz." dedi.
Bakanlık ayrıca artan enerji fiyatları nedeniyle ev başına 204 euro finansal yardım yapılmasının da planlandığını bildirdi.
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