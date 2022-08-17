Haber Giriş: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 16:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da biri çocuk 5 kişinin cesedi bulundu
[Fotograf: Reuters]
Meksika'da Tesopaco kasabasının Curupaco yolunda biri çocuk 5 kişinin cesedi tespit edildi.
Meksika basınındaki habere göre, ihbar üzerine Sonora eyaletindeki Rosario Tesopaco kasabasının Curupaco yoluna gelen polis ekipleri, cesetlerin biri çocuk 5 kişiye ait olduğunu belirledi.
Yapılan incelemeler sonucunda 5 kişinin silahla öldürüldüğü ortaya çıktı.
Cansız bedenler, kimlik tespiti yapılmak üzere Adli Tıp Servisine götürüldü.
Çete hesaplaşmasından kaynaklandığı değerlendirilen olaya ilişkin Eyalet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Etiketler: Meksika
Son Haberler
- 17:37
- 17:39
- 17:32
- 17:34
- 17:30
Sıradaki Haber
Belçika'daki Çaykovski Müzik Okulu adını değiştirip Rus müziklerini yasaklıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz