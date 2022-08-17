Meksika basınındaki habere göre, ihbar üzerine Sonora eyaletindeki Rosario Tesopaco kasabasının Curupaco yoluna gelen polis ekipleri, cesetlerin biri çocuk 5 kişiye ait olduğunu belirledi.

Yapılan incelemeler sonucunda 5 kişinin silahla öldürüldüğü ortaya çıktı.

Cansız bedenler, kimlik tespiti yapılmak üzere Adli Tıp Servisine götürüldü.

Çete hesaplaşmasından kaynaklandığı değerlendirilen olaya ilişkin Eyalet Başsavcılığı soruşturma başlattı.