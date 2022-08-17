Haber Giriş: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 15:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ukrayna'nın doğusu saldırı altında
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ukrayna'nın doğu ve güneyi, Rus ordusunun hedefinde. Donetsk bölgesindeki saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Odesa'daki bombardımanda da 4 kişinin yaralandığı açıklandı.
Rus güçler, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesine saldırılarını sürdürüyor.
Bölge Valisi, son saldırılarda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin yaralandığını duyurdu.
Odesa'ya saldırı: 4 yaralı
Ukrayna'nın güneyindeki liman kenti Odesa da Rus füzelerinin hedefi oldu.
Saldırıda 4 kişi yaralandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, savaşın başından bu yana Ukrayna ordusuna ait 4 bin 334 tank ve zırhlı aracın yok edildiğini açıkladı.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da 24 Şubat'ta başlayan savaşta 44 bin 100 Rus askerin öldürüldüğünü; bin 886 tank, 233 uçak ve 196 helikopterin imha edildiğini kaydetti.
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