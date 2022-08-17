Rus güçler, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesine saldırılarını sürdürüyor.

Bölge Valisi, son saldırılarda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin yaralandığını duyurdu.

Odesa'ya saldırı: 4 yaralı

Ukrayna'nın güneyindeki liman kenti Odesa da Rus füzelerinin hedefi oldu.

Saldırıda 4 kişi yaralandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, savaşın başından bu yana Ukrayna ordusuna ait 4 bin 334 tank ve zırhlı aracın yok edildiğini açıkladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da 24 Şubat'ta başlayan savaşta 44 bin 100 Rus askerin öldürüldüğünü; bin 886 tank, 233 uçak ve 196 helikopterin imha edildiğini kaydetti.

