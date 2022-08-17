Belçika'daki en büyük özel müzik okulunun Ukrayna kökenli kurucusu Nataliya Çepurenko, sosyal medyada yaptığı açıklamada, yeni eğitim-öğretim yılına Rus besteci Çaykovski'nin adı yerine "Brüksel Uluslararası Müzik Akademisi" adıyla gireceklerini açıkladı:

"2014'te Rus askerleri, Ukrayna'nın bir kısmını işgal etti. Sonraki 8 yılda kültür, eğitim ve siyasetin birbirinden bağımsız olduğunu düşündüm. Bu nedenle okulum Rus bir bestecinin adını taşımaya devam etti. Müsabakalara ve derslerimize Rus müzisyenler katıldı. Okulda Rus müziği yankılandı. Şimdi ne kadar yanlış yaptığımı görüyorum."

"Okul dışı etkinliklerde bile Rus bestecilerin eserleri çalınmayacak"

Yaklaşık 500 öğrencinin eğitim aldığı, 35 öğretmenin görev yaptığı okulda artık Rus müziğinin çalınmayacağını belirten Çepurenko, festival, müsabaka ve uluslararası projeler gibi okul dışı etkinliklerde bile Rus bestecilerin eserlerini çalmayacaklarını aktardı.

Ukrayna'nın başkentindeki Çaykovski Konservatuvarında eğitim gören Çepurenko, Çaykoyvski Müzik Okulunu, Liege Kraliyet Konservatuvarında eğitime devam etmek için geldiği Belçika'da 2002'de kurmuştu.

Okulun yeni internet sitesi de Ukrayna'nın ulusal günü olan 22 Ağustos'ta açılacak.