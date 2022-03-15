Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 20:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
CAS Rusya'nın itirazını reddetti
[Fotoğraf: TRT Haber ]
CAS, Rusya Futbol Federasyonu'nun, UEFA'nın Rus kulüpleri ve milli takımlarını ikinci bir duyuruya kadar organizasyonlarından men etme kararına karşı yaptığı başvuruyu reddetti.
Spor Tahkim Mahkemesi'nden (CAS) yapılan açıklamaya göre, Rusya Futbol Federasyonu'nun (RFS), UEFA İcra Kurulunun Rus kulüpleri ve milli takımlarını organizasyonlarından men etme kararına karşı yaptığı itiraz reddedildi.
Tarafların hızlandırılmış prosedürü kabul etmediği ve tahkim sürecinin devam ettiği bilgisi verildi.
RFS'nin, FIFA Konseyi kararının yürütmesinin durdurulması talebine ilişkin CAS kararının ise muhtemelen bu hafta sonunda yayımlanacağı belirtildi.
Etiketler: FIFA Rusya UEFA Avrupa Ligi Vladimir Putin Vladimir Zelenskiy
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