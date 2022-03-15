Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 20:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya, BM Güvenlik Konseyine Ukrayna tasarısı sunacak
Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine Ukrayna'daki insani duruma ilişkin bir tasarı sunacak.
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'da "kötüye giden insani duruma" ilişkin BMGK'ye bir tasarı sunacaklarını duyurdu.
Nebenzia, Ukrayna'daki Rus işgalinin ne zaman biteceğine ilişkin ise "özel askeri operasyon" olarak tanımladığı savaşın hedefine ulaştığında sona ereceği değerlendirmesinde bulundu.
Rusya'nın BMGK'ye sunduğu, sivillere yönelik saldırıların güçlü bir şekilde kınandığı ve kötüye giden insani durumdan endişe duyulan tasarıda, saldırıların sorumlusundan bahsedilmiyor.
Öte yandan Fransa ve Meksika ise Ukrayna'daki duruma ilişkin BMGK'de bir süredir görüşülen insani tasarıyı, BM Genel Kuruluna taşıdı.
Etiketler: Rusya Ukrayna Birleşmiş Milletler
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