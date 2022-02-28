UEFA, Rus kulüplerinin ve milli takımlarının Avrupa kupalarına katılımlarını askıya alma kararı aldı.

Öte yandan UEFA, Rusya'nın önde gelen şirketlerinden Gazprom'la olan sponsorluk sözleşmesini feshetti.

FIFA and UEFA suspend Russian clubs and national teams from all competitions.



Full statement: — UEFA (@UEFA) February 28, 2022

Rus kulüpleri ve Rusya Milli Takımı, FIFA Konseyi ve UEFA İcra Komitesi tarafından alınan karar doğrultusunda bir sonraki duyuruya kadar FIFA ve UEFA organizasyonlarına katılım sağlayamayacak.