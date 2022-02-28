Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 20:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FIFA ve UEFA Rus kulüplerini tüm turnuvalardan men etti
[Öte yandan UEFA, Rusya'nın önde gelen şirketlerinden Gazprom'la olan sponsorluk sözleşmesini feshetti.]
FIFA ve UEFA Rus kulüpleri ile Rusya Milli Takımı'nın ikinci bir duyuruya kadar bütün turnuvalardan men edildiğini açıkladı.
UEFA, Rus kulüplerinin ve milli takımlarının Avrupa kupalarına katılımlarını askıya alma kararı aldı.
Öte yandan UEFA, Rusya'nın önde gelen şirketlerinden Gazprom'la olan sponsorluk sözleşmesini feshetti.
FIFA and UEFA suspend Russian clubs and national teams from all competitions.— UEFA (@UEFA) February 28, 2022
Full statement:
Rus kulüpleri ve Rusya Milli Takımı, FIFA Konseyi ve UEFA İcra Komitesi tarafından alınan karar doğrultusunda bir sonraki duyuruya kadar FIFA ve UEFA organizasyonlarına katılım sağlayamayacak.
Etiketler: Rusya Son Dakika Ukrayna
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