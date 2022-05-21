Ramban bölgesinde dağlık bir alanda yapılan tünelin bir bölümünün önceki gece çökmesinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında enkaz altından 8 işçinin cesedi daha çıkarıldı.

Yetkililer, 1 işçinin halen kayıp olduğunu aktarıldı.

Dün tünelin girişinde mahsur kalan işçilerden 3'ü kurtarılıp hastaneye kaldırılırken, 1'inin hayatını kaybettiği, 9'unun enkaz altında kaldığı duyurulmuştu.

Tünelin Srinagar ve Cammu kentlerini birbirine bağlayan otoyol sisteminin parçası olarak inşa edildiği aktarıldı.