Haber Giriş: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 17:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cammu Keşmir'de çöken tünelde ölenlerin sayısı 9'a yükseldi
[Fotoğraf: İHA]
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde yapımı devam eden tünelin bir kısmının çökmesi sonucunda ölen işçilerin sayısı 9'a çıktı.
Ramban bölgesinde dağlık bir alanda yapılan tünelin bir bölümünün önceki gece çökmesinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında enkaz altından 8 işçinin cesedi daha çıkarıldı.
Yetkililer, 1 işçinin halen kayıp olduğunu aktarıldı.
Dün tünelin girişinde mahsur kalan işçilerden 3'ü kurtarılıp hastaneye kaldırılırken, 1'inin hayatını kaybettiği, 9'unun enkaz altında kaldığı duyurulmuştu.
Tünelin Srinagar ve Cammu kentlerini birbirine bağlayan otoyol sisteminin parçası olarak inşa edildiği aktarıldı.
Etiketler: Cammu Keşmir Hindistan
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