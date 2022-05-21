Japonya Sahil Güvenliğinin açık sularda ve bölge polis güçlerinin de Şiretoko Yarımadası'nın etrafında arama faaliyetleri 28'inci gününde sürüyor.

Kyodo ajansına göre bölgeye sevk edilen ve daha derin sularda arama faaliyeti yürütebilen "satürasyon dalgıçları" da faaliyetlerini sonlandırdı.

Denizin 120 metre altında bulunan teknenin içi ve etrafında iki gün süren aramalarda, kaybolan yolculara rastlanmadı.

Gezi teknesinin enkazının, gelecek hafta başında bulunduğu yerden çıkarılacağı açıklandı.

Sahil Güvenlik, ölü bulunan yolcu sayısının 14'e yükseldiğini ve 12 kişinin halen arandığını duyurmuştu.

Batan teknenin enkazı, Şiretoko Yarımadası açıklarında, Deniz Öz Savunma Kuvvetlerinin (MSDF) su altı kamerasıyla 29 Nisan'da tespit edilmişti.

Olay

Hokkaido bölgesinde denize açılan 19 tonluk gezi teknesinde, 2 kişilik mürettebat ile ikisi çocuk 24 yolcu bulunuyordu.

"Kazu I" adlı gezi teknesi, 23 Nisan sabahı, vahşi yaşamı gözlem amacıyla Şari bölgesindeki Utoro limanından ayrılmıştı.

Ayrıldığı limanın 27 kilometre kuzeydoğusundaki Kaşuni Şelaleleri bölgesinde tekne, "acil durum" sinyali göndermişti.

Tur sahibi firma Shiretoko Yuransen, tekneyle irtibatın kesildiğini ve tüm yolcuların can yeleği giydiğini açıklamıştı.