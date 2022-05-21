Ülkede oy sayımı devam ederken açıklama yapan Morrison, seçimde yenildiğini kabul ederek, İşçi Partisi lideri Anthony Albanese ile görüştüğünü ve kendisini seçim zaferinden dolayı tebrik ettiğini söyledi.

Morrison, "Bu ülkenin ilerleyebilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

İşçi Partisi lideri Albanese'nin, partisinin 2007'den bu yana ilk seçim zaferini kazanmasının ardından başbakan olarak yemin etmesi bekleniyor.