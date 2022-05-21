Çimkent Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yerel saatle 11.36 civarında meydana gelen patlamada 2 katlı eczane binasının kısmen yıkıldığı aktarıldı.

Açıklamada, patlama sonucu güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ve yaralanan kimsenin olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca patlamanın meydana geldiği binanın yanındaki doğum hastanesinden 100’den fazla hamile kadın ile yeni doğan bebeğin tahliye edildiği aktarıldı.

Çimkent İl Sağlık Departmanından yapılan diğer açıklamada ise patlamada 18 gün önce dünyaya gelen üçüzlerden birinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Patlamanın meydana geldiği sokaktaki 5 katlı apartman ile park halindeki 7 aracın da hasar gördüğü kaydedildi.

Olayın yaşandığı eczanede 2 ton hidrojen peroksit deposunun bulunduğu ve patlamanın gaz sıkışmasından meydana gelmiş olabileceği duyuruldu.