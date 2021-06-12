Gençler "tatlı yiyelim tatlı konuşalım" dedi, cami cemaatindeki hayırseverler de harekete geçti.

Bosna Hersek’in kuzeyindeki Maglay Şehri'nde bulunan Yusuf Paşa Kurşunlu Camii'ne bir buzdolabı getirildi.

İçine namaz sonrası muhabbeti daha da tatlı kılacak çeşit çeşit ikramlıklar konuldu.

En çok çocuklar mutlu oluyor

Buzdolabının içinde meyve suları, dondurmalar, çikolatalar var. Haliyle namaz sonrası buzdolabına ilk koşan da çocuklar.

Ferahlatan, ağızları tatlandıran ikramlıklar sayesinde hem cemaatin yüzü gülüyor hem de buzdolabının alınması için bağışta bulunanlar hayır duası alıyor.

Yusuf Paşa Kurşunlu Camii İmamı Hidayet Talic, “Bu hayrın olumlu dönüşü olması beni mutlu ediyor. Fikir sahibi gençlerimiz de yenileri için sürekli çalışıyorlar. Hayırlı bir işin parçası olmak hepimize huzur ve neşe veriyor” dedi.

Tahrip olan camiye Türkiye'den yardım eli

1560 yılında inşaa edilen Yusuf Paşa Camii, Osmanlı döneminin bölgedeki en önemli eserlerinden biri.

Bosna savaşında tahrip edilen caminin restorasyonunu Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yaptı.