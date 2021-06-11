Haber Giriş: 11 Haziran 2021 Cuma 17:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Kelbecer istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Vardenis ilinin Yukarı Şorca yönünde 13.45'ten itibaren ateş açtığını, Azerbaycan askerlerinden ölen veya yaralanan olmadığını açıkladı.
Olayın yaşandığı bölgede durumun stabil olduğunun altı çizildi.
Etiketler: Ermenistan Azerbaycan
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