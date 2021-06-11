Bilgisayar korsanları birçok sosyal medya ve teknoloji devine ait sitelere siber saldırı düzenledi. 26 milyondan fazla kullanıcının ödeme bilgileri de dahil hesap verileri ele geçirildi.

Siber güvenlik sağlayıcısı NordLocker’a göre, 3 milyon 250 bin Windows yazılımlı cihaz hedef alındı.

EA, Netflix, Amazon...

Apple, Amazon, Instagram, Twitter, Netflix, eBay ve Facebook gibi platformlar da siber saldırıdan nasibini aldı.

ABD merkezli video oyun şirketi Electronic Arts (EA) da bilgisayar korsanlarının hedefindeydi.

FIFA 21 ve "Battlefield" gibi popüler bilgisayar oyunları yayınlayan şirket, Korsanların sınırlı sayıda oyun kaynak kodunu ve diğer yazılım araçlarını çaldığını kabul etti.

Milyonlarca kullanıcısı bulunan şirket kullanıcı bilgilerine erişilmediğini ve güvenliğin artırıldığını duyurdu.

JBS, 11 milyon dolar fidye ödedi

Son dönemde düzenlenen siber saldırılar şirketleri ve internet kullanıcılarını zor duruma sokuyor.

Geçtiğimiz günlerde Rus siber korsanları ABD’nin en büyük et tedarikçisi JBS SA firmasına saldırdı.

Firma korsanlara 11 milyon dolar fidye ödediğini açıkladı.