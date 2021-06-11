Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya’da okullara saldırılar sürüyor.

Kaduna eyaletinde bulunan Zaria'daki Nuhu Bamalli Politeknik'e yapılan saldırıda 2'si akademik personel ve 3 öğrenci kaçırıldı. Vurulan 2 öğrenciden biri ise yaşamını yitirdi.

Silahlı kişiler, personelden birinin karısını ve iki çocuğunu da aldı, ancak kısa süre sonra serbest bıraktı.

Ağır silahlı suç çeteleri uzun zamandır orta ve kuzeybatı Nijerya'da sığır çalmak ve fidye için adam kaçırma gibi suçlarla gündeme geliyor.

Bu ayın başlarında da silahlı kişiler, Nijer eyaletindeki bir okula düzenlenen baskında 136 çocuğu toplu olarak kaçırmıştı.

Geçen yılın Aralık ayından bu yana, Nijerya'daki okullardan 850'den fazla çocuk ve öğrenci kaçırıldı.

Kaçırılanların çoğu, çeteler ve yetkililer arasındaki müzakerelerin hemen ardından serbest bırakıldı.