İspanya’da aile içi şiddet kurbanı çocukların sayısı artıyor.

6 yaşındaki Olivia ve bir yaşındaki kız kardeşi Anna, 27 Nisan'da, babalarının ayrı yaşadığı karısına yaptığı veda niteliğindeki telefon görüşmesinin ardından kayıp olarak rapor edildi.

Ertesi gün, babaya ait bir tekne ve bir bebek oto koltuğu Tenerife Adası açıklarında yüzer halde bulundu.

Arama ekipleri son olarak deniz dibinde Olivia’nın cesedini buldu.

İspanya cesedin bir torbanın içinde 1000 metre derinlikte bulunmasının şokunu yaşıyor.

Polis 1 yaşındaki Anna ve babasını arıyor.

Hükümetin tepkisi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu korkunç haberin ardından Tenerife'de kaybolan Anna ve Olivia'nın annesinin acısını hayal bile edemiyorum" dedi.

Eşitlik Bakanı Irene Montero, “Anne olan kadınlara yönelik, onları en çok yaralayan bu şiddet, hükümetin önceliğidir” dedi.

Resmi rakamlar, 2013'ten beri 39 çocuğun babaları tarafından ya da annelerinin partnerleri tarafından öldürüldüğünü gösteriyor.

Birkaç feminist grup, olayı kınamak için çeşitli İspanyol şehirlerinde gösteriler düzenledi.