İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun (PHE) son yayımladığı araştırma, COVID-19'un Hİndistan'da görülen Delta varyantının, İngiltere'de görülen Alfa varyantından yüzde 60 daha bulaşıcı olduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya göre, aşılar da Delta varyantına karşı daha az etkili. PHE, iki doz aşının, Delta varyantına karşı bir dozdan çok daha etkili olduğuna işaret etti.

PHE tarafından 4 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Delta varyantının, Alfa varyantını geride bırakarak ülkede en baskın tür haline geldiğini duyurmuştu.

Delta varyantı vakaları yüzde 240 arttı

İngiltere'de yeni COVID-19 vakalarının yüzde 90'ından fazlasını Delta varyantı oluşturuyor.

Ülkede Delta varyantı vakaları geçen hafta yüzde 240'tan fazla arttı.

Yetişkin nüfusun yüzde 54,8'i ikinci doz aşısını yaptırdı

Günlük COVID-19 vaka sayısı 7 bin 393'e, iki doz aşı yaptıranların toplam sayısı 40 milyon 886 bin 878'e ve ikinci doz aşıyı olanların toplam sayısı da 28 milyon 857 bin 102'ye ulaştı.

Ülkede yetişkin nüfusun yüzde 77,6'sı ilk, yüzde 54,8'i ikinci doz aşısını yaptırdı.