Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünden (NICD) yapılan açıklamada, son bir haftada kaydedilen günlük ortalama 5 bin 959 vakanın, Bakanlar Danışma Komitesinin (MAC) tanımladığı yeni dalga eşiğini aştığı belirtildi.

Açıklamada, "Güney Afrika bugün teknik olarak salgının üçüncü dalgasına girdi." denildi.

Toplam vaka 1 milyon 720 bini aştı

Artan vaka sayıları nedeniyle 31 Mayıs'ta salgın tedbirlerinin seviyesinin yükseltildiği Güney Afrika'da, son 24 saatte 9 bin 149 kişinin COVID-19 test sonucu pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 1 milyon 722 bin 86'ya yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 100 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti, virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 57 bin 410'a çıktı.