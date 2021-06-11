Haber Giriş: 11 Haziran 2021 Cuma 14:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Afrika'da COVID-19'un 3'üncü dalgası başladı
[Fotoğraf: AP]
Afrika'da COVID-19 vakalarının en sık görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, "teknik olarak" salgının üçüncü dalgasında olduğu açıklandı.
Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünden (NICD) yapılan açıklamada, son bir haftada kaydedilen günlük ortalama 5 bin 959 vakanın, Bakanlar Danışma Komitesinin (MAC) tanımladığı yeni dalga eşiğini aştığı belirtildi.
Açıklamada, "Güney Afrika bugün teknik olarak salgının üçüncü dalgasına girdi." denildi.
Toplam vaka 1 milyon 720 bini aştı
Artan vaka sayıları nedeniyle 31 Mayıs'ta salgın tedbirlerinin seviyesinin yükseltildiği Güney Afrika'da, son 24 saatte 9 bin 149 kişinin COVID-19 test sonucu pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 1 milyon 722 bin 86'ya yükseldi.
Ülkede son 24 saatte 100 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti, virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 57 bin 410'a çıktı.
Etiketler: Koronavirüs Afrika
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