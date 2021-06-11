Haber Giriş: 11 Haziran 2021 Cuma 14:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'den uzaya 4 uydu daha
[Fotoğraf: Reuters]
Çin, aralarında çevre gözlem uydularının da bulunduğu 4 uyduyu uzaya gönderdi. Uydular doğal kaynak araştırma, çevre gözlem, şehir planlama ve yönetimi, doğal afetlerle mücadele ve kıyı bölgelerinin ekolojisinin izlenmesi amacıyla kullanılacak.
Çin basınındaki haberlere göre, Pekin-3, Haysı-2 ve Yangvang-1 uzaktan algılama ve çevre gözlem uydularıyla Tiencien deneysel uydusu "Long March-2D" roketiyle ülkenin Tayyüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden yörüngelerine fırlatıldı.
Pekin-3 ve Yangvang-1 uyduları iki ticari firma tarafından, Haysı-2 ise Şiamın Üniversitesince geliştirildi.
373'üncü görev
Söz konusu uydular doğal kaynak araştırma, çevre gözlem, şehir planlama ve yönetimi, doğal afetlerle mücadele ve kıyı bölgelerinin ekolojisinin izlenmesi amacıyla kullanılacak.
Fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 373'üncü görev oldu.
Etiketler: Çin Uzay Çalışmaları
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