Çin Ulusal Uzay İdaresinden yapılan açıklamaya göre Tienvın-1 keşif misyonuyla Mars’a indirilen Curong, Kızıl Gezegen’den 4 fotoğraf gönderdi.

Fotoğraflarda Mars’ın manzara ve panorama görüntüleri, Tienvın-1 misyonunun iniş aracı ve yörünge modülünün öz çekimi yer aldı.

[Fotoğraf: Reuters]

475 milyon kilometre mesafe

Dünyadan 23 Temmuz 2020’de ayrılan Tienvın-1, Mars yörüngesine girene kadar 202 günlük uçuş gerçekleştirmiş, bu sürede 4 kez yörünge düzeltmesi yapan uzay aracı, 475 milyon kilometre mesafe kat etmişti.

Tienvın-1, 10 Şubat’ta Mars’ın yüzeyinden yaklaşık 400 kilometre uzaklıktaki bir yörüngeye girmiş, 15 Mayıs’ta da Kızıl Gezegen’e yörünge aracıyla gezgin aracı Curong’u indirmişti.

Daha önce belirlenen Mars'ın güneyindeki bir lav tabakasına iniş yapan Curong, gezegenden iki fotoğraf göndermişti.

Tienvın-1 misyonuyla iletişim, bir radyo teleskop üzerinden sağlanıyor

"Yörünge modülü", "Mars’a iniş aracı" ve "gezgin araç"tan oluşan Tienvın-1 misyonuyla iletişim, ülkenin kuzeyindeki Tiencin kentindeki bir radyo teleskop üzerinden sağlanıyor.

Çince "göklerdeki hakikati aramak" anlamına gelen "Tienvın" misyonu, adını milattan önce 4. yüzyılda yaşamış Çinli şair Çu Yuen'in dizelerinden alıyor. Gezgin araç ise Çin mitolojisinde ateş ve savaş tanrısı olan Curong'un adını taşıyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Çin, Ay'dan örnek toplayan 3'üncü ülke

Çin, son yıllarda Ay ve Mars keşif görevleri, uydu teknolojisi ve insanlı uzay seferlerine yönelik iddialı adımlarıyla ABD ve Rusya'nın öncülük ettiği uzay yarışında yeni güç olarak ortaya çıkıyor.

Son 20 yılda ürettiği uydu, roket, mekik, keşif araçları ve diğer donanımlar ile kendine yeterli uzay programı geliştirme konusunda ciddi mesafe kaydeden Çin, Ay keşif programı kapsamında Çang-ı misyonları yürütüyor, uzay istasyonu kurma planı kapsamında da çalışmalarda bulunuyor.

Çin’in en son Ay’a gönderdiği "Çang’ı-5" örnekler toplayarak, 17 Aralık 2020’de Dünya’ya dönmüştü. Çin, bu keşif görevini başarıyla tamamlayarak, Ay’dan örnekler toplayan üçüncü ülke olmuştu.