California yangınında mahkumların ucuza çalıştırılmasına tepki

Kaliforniya'daki yangının etkileri büyümeye devam ediyor.

Sadece doğada değil şimdi de toplumsal hayatta...

Yangını söndürmek için yardımcı olan mahkumların durumu ülkede tartışmalara yol açtı.

İnsan hakları ihlali olup olmadığı merak konusu...

ABD'nin California eyaletini cehenneme çeviren yangın faciası sürerken, halk arasında yeni bir tartışma başladı. Tartışmanın konusu bu sefer mahkumlar.

Yangın söndürme çalışmalarına eyaletteki mahkumlar da katılıyor. Ancak itfaiyeciler çalışma saati başına 11 dolar ücret alırken, mahkumlar sadece 1 dolar alıyor.

Devlet bu yolla yaklaşık 100 milyon dolarlık tasarruf sağlıyor.

İnsan hakları savunucuları, bu durumu haksız bularak devleti kölelik yaptırmakla suçluyor. Aktivistler ayrıca mahkumların geleceği hakkında da endişeli olduklarını dile getiriyor.

California yasalarına göre eski bir mahkum cezası bittiğinde itfaiye memuru olamıyor. Medikal alanda sertifika alamadıkları için itfaiyecilik mesleğini seçemiyorlar.

Kaynak: TRT Haber