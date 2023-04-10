California kıyılarını yüzlerce tuhaf mavi canlı kapladı

Bir ekolojik tur acentesi olan Dana Wharf Whale Watching, suda genellikle rüzgar yelkencileri diye bilinen organizmalardan "yüzlercesini" gördüğünü söyledi.

California'daki Point Reyes National Seashore milli parkına göre, bilimsel olarak Velella velella diye bilinen bu canlılar denizanalarının kuzenleri. Bunlar; denizanası ve mercanların da ait olduğu Cnidaria (Knidliler) adı verilen hayvan grubuna ait.

Milli parkın geçen hafta Facebook'ta paylaştığı bir gönderiye göre Velella, rüzgarı yakalamak için düz, oval gövdesi üzerinde dik duran yarı saydam bir "yelken" kullanarak açık okyanusta yüzen bir polip topluluğu.

Bilim insanları, bu organizmaların ilkbahar ve yaz başlarında güçlü rüzgarların onları karaya itmesiyle sahillere vurduğunu söylüyor.

Vücutlarına bağlı yelken, bu canlıların rüzgara kapılıp su yüzeyinde savrulmalarına yardımcı oluyor. Milli park, bu nedenle söz konusu canlılara halk arasında "rüzgar yelkencileri" dendiğini belirtiyor.

Bu canlıların ayrıca insanları sokmayan ama yemek için hayvansal plankton ya da balık yumurtalarını toplamak için kullandıkları dokunaçları da var.