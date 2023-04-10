Pakistan'da bombalı saldırıda 2'si polis 4 kişi öldü

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuetta şehrinde işlek bir caddede polisleri taşıyan araca yönelik bombalı saldırı düzenlendi.

Patlamada 2'si polis 4 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Yetkililer, saldırıda 3-4 kilogram patlayıcı maddenin kullanıldığını açıkladı. Saldırıyı üstlenen olmadı.

Başbakan Şahbaz Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadı.

Terör saldırılarında artış

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini belirtiyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Pakistan'ın Peşaver şehrinde 30 Ocak'ta öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında çoğu polis olmak üzere 102 kişi hayatını kaybetmişti.

Belucistan'da 6 Mart'ta düzenlenen intihar saldırısında da 10 polis yaşamını yitirmişti.