GÜNDEM
TÜRKİYE
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
ÇOCUK
ÖZEL HABER
DİĞER
SON HABERLER
TÜM MANŞETLER
FOTO FOKUS
DÜNYA DIŞI
VİDEO GALERİ
KÜLTÜR-SANAT
DOSYA HABER
YAŞAM
SAĞLIK
ÇEVRE
TEKNOLOJİ
GÜNCEL
EĞİTİM
PODCAST
HAVA DURUMU
VIME
TRT'DEN HABERLER
PROGRAMLAR
TRT ARŞİV
KORONAVİRÜS
9.2ºC
Ankara
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
CANLI
Arama
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Dünya
Ekonomi
Spor
Yaşam
Özel Haber
İnfografik
İnteraktif
Hava Durumu
Diğer
-
Son Haberler
-
Tüm Manşetler
-
Foto Fokus
-
Video Galeri
-
Dosya Haber
-
Sağlık
-
Teknoloji
-
Eğitim
-
Dünya Dışı
-
Kültür-Sanat
-
Çevre
-
Güncel
-
Podcast
-
Vime
-
Programlar
-
Koronavirüs
-
TRT'den Haberler
-
TRT Arşiv
-
Yayın Akışı
-
Radyo Frekanslarımız
-
Sitene Ekle
-
İletişim
-
Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni
-
Kullanım Şartları
-
Çerez Politikası
Dünya
KAYNAK
TRT Haber
HABER GİRİŞ
10.04.2023 20:40
, 10.04.2023 20:48
SON GÜNCELLEME
10.04.2023 20:48
Netanyahu: Savunma bakanı görevine devam edecek
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın görevinde kalacağına söz verdi.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Son Dakika
Sıradaki Haber
Trump rakibi DeSantis'i seçimlerde aday olmaması yönünde uyardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:46
Bakan Çavuşoğlu, Şilili ve Sırp mevkidaşları ile telefonda görüştü
20:44
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Devletin milletiyle bu zor günlerde sergilediği dayanışma çok değerlidir
20:36
Trump rakibi DeSantis'i seçimlerde aday olmaması yönünde uyardı
20:34
ABD'nin güney kıyılarında deniz seviyesi 2010'dan bu yana 12 santimetre yükseldi
20:29
Kanada tarım sektörünün 2033'e kadar 30 bin yeni çiftçiye ihtiyacı var
20:24
ABD ordusunun sızdırılan “gizli” belgeleriyle ilgili adli soruşturma başlatıldı
Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu hizmete girdi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada oyun değiştirici ülke olacağız
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ
Netanyahu: Savunma bakanı görevine devam edecek
Trump rakibi DeSantis'i seçimlerde aday olmaması yönünde uyardı
ABD'nin güney kıyılarında deniz seviyesi 2010'dan bu yana 12 santimetre yükseldi
Kanada tarım sektörünün 2033'e kadar 30 bin yeni çiftçiye ihtiyacı var