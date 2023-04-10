Çok Bulutlu 9.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.04.2023 20:26

Kanada tarım sektörünün 2033'e kadar 30 bin yeni çiftçiye ihtiyacı var

Kanada'da yapılan bir araştırma, ülkenin tarım sektörünün ayakta kalabilmesi için 2033'e kadar 30 bin yeni çiftçiye ihtiyaç olduğunu ortaya koydu.

Kanada tarım sektörünün 2033'e kadar 30 bin yeni çiftçiye ihtiyacı var
[Fotograf: AA]

Kanada Royal Bank, Boston Kanada'nın Geleceği için Danışmanlık Grup Merkezi ve Guelph Üniversitesi Gıda Enstitüsü tarafından ortaklaşa hazırlanan raporda, Kanadalı çiftlik operatörlerinin yüzde 40'ından fazlasının gelecek 10 yılda emekli olacağı belirtildi.

Raporda, ülkedeki 24 bin genel çiftlik, fidanlık ve sera operatörünün bu kapsama girdiğine ve açığın kapatılmaması halinde Kanada'nın "bir kıtlıkla karşı karşıya kalacağına" işaret edildi.

Mevcut çiftçilerin yüzde 66'sının, emekli olmaları durumunda işlerini nasıl veya kime devredeceklerine dair bir planlarının olmadığı belirtilen raporda, "Bu alandaki eksikliğini gidermek için Kanada'nın 2033 yılına kadar mevcut çiftlikleri ve seraları devralacak veya kendi çiftliklerini kuracak 30 bin kalıcı göçmeni kabul etmesi gerekecek" ifadesi yer aldı.

Ülkede 2001'de 346 bin olan çiftlik operatörü sayısının, aradan geçen 20 yılda 262 bine indiği, buna paralel olarak tarım arazilerinin de küçüldüğü kaydedilen raporda, birçok ülkenin benzer zorlukların üstesinden gelmek için hızla ulusal stratejiler uyguladığı vurgulanarak "Kanada'nın da bu konuda hızlı hareket etmesi gerekiyor" ifadesi kullanıldı.

Kıtlık uyarısı da yapılan raporda, kıtlığın kritik bir anda geleceğine dikkat çekilerek "Kanada'nın tarım sektörü, artan dünya nüfusu için önemli ölçüde daha fazla gıda üretmesi gerekecek." değerlendirmesindi bulunuldu.

ETİKETLER
Kanada Tarım Üretimi
Sıradaki Haber
ABD ordusunun sızdırılan “gizli” belgeleriyle ilgili adli soruşturma başlatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:46
Bakan Çavuşoğlu, Şilili ve Sırp mevkidaşları ile telefonda görüştü
20:48
Netanyahu: Savunma bakanı görevine devam edecek
20:44
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Devletin milletiyle bu zor günlerde sergilediği dayanışma çok değerlidir
20:36
Trump rakibi DeSantis'i seçimlerde aday olmaması yönünde uyardı
20:34
ABD'nin güney kıyılarında deniz seviyesi 2010'dan bu yana 12 santimetre yükseldi
20:24
ABD ordusunun sızdırılan “gizli” belgeleriyle ilgili adli soruşturma başlatıldı
Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu hizmete girdi
Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu hizmete girdi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada oyun değiştirici ülke olacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada oyun değiştirici ülke olacağız
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ