Çok Bulutlu 9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
İHA 10.04.2023 21:02

İtalya’da kültürel miraslara saldırılara hapis cezası öngören yasa tasarısı Senato’da

İtalya’da kültürel miraslara yönelik saldırılara 3 yıla kadar hapis cezası öngören yasa tasarısı Senato’ya geldi.

İtalya’da kültürel miraslara saldırılara hapis cezası öngören yasa tasarısı Senato’da

Çevre aktivistleri tarafından kültürel miraslara düzenlenen çeşitli saldırıların ardından İtalya parlamentosu harekete geçti.

Kültürel miraslara yönelik saldırılara 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 500 ile bin euro arasında para cezası öngören yasa tasarısı Senato’ya geldi.

Yapılan oylamada yasa tasarısı Senato’da onaylanmasının ardından imza için Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’ya gönderilecek ve Mattarella’nın imzasının ardından söz konusu yasa tasarısı yürürlüğe girecek.

Son zamanlarda dünyanın farklı noktalarında gerçekleştirilen protestolar ile çok sayıda kültürel mirasa zarar verilmişti.

İklim aktivistleri Roma'daki Barcaccia çeşmesine kömür bazlı sıvı döktü
İklim aktivistleri Roma'daki Barcaccia çeşmesine kömür bazlı sıvı döktü

Aktvisitler iklim değişikliğine ve çevreye verilen zarara dikkat çekmek için İtalya’nın başkenti Roma’daki meşhur Barcaccia Çeşmesi’ne kömür bazlı sıvı dökmüş, Senato binasına ve Milano’da bulunan Vittorio Emanuele 2 anıtına boyalı saldırı düzenlenmişti.

Vandallık mı protesto mu?
Vandallık mı protesto mu?

ETİKETLER
İtalya İklim Değişikliği
Sıradaki Haber
Netanyahu: Savunma bakanı görevine devam edecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:24
Aksaray'da fırtına: Caminin minaresi ve evlerin çatısı uçtu
22:22
Bakan Soylu: Türk Polis Teşkilatı bu aziz milletin gururu olmaya devam edecektir
22:15
Suriye'nin Deyrizor ilinde ABD üssüne roketli saldırı
21:57
California kıyılarını yüzlerce tuhaf mavi canlı kapladı
22:02
Akciğerine kaçan implant parçası cerrahi operasyon yapılmadan çıkarıldı
21:43
Pakistan'da bombalı saldırıda 2'si polis 4 kişi öldü
İMECE için geri sayım başladı
İMECE için geri sayım başladı
FOTO FOKUS
Akciğerine kaçan implant parçası cerrahi operasyon yapılmadan çıkarıldı
Akciğerine kaçan implant parçası cerrahi operasyon yapılmadan çıkarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ