İtalya’da kültürel miraslara saldırılara hapis cezası öngören yasa tasarısı Senato’da

Çevre aktivistleri tarafından kültürel miraslara düzenlenen çeşitli saldırıların ardından İtalya parlamentosu harekete geçti.

Kültürel miraslara yönelik saldırılara 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 500 ile bin euro arasında para cezası öngören yasa tasarısı Senato’ya geldi.

Yapılan oylamada yasa tasarısı Senato’da onaylanmasının ardından imza için Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’ya gönderilecek ve Mattarella’nın imzasının ardından söz konusu yasa tasarısı yürürlüğe girecek.

Son zamanlarda dünyanın farklı noktalarında gerçekleştirilen protestolar ile çok sayıda kültürel mirasa zarar verilmişti.

Aktvisitler iklim değişikliğine ve çevreye verilen zarara dikkat çekmek için İtalya’nın başkenti Roma’daki meşhur Barcaccia Çeşmesi’ne kömür bazlı sıvı dökmüş, Senato binasına ve Milano’da bulunan Vittorio Emanuele 2 anıtına boyalı saldırı düzenlenmişti.